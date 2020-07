Gladbach schiebt weiteres Bau-Projekt wegen Corona auf

Nun sollen die Champions-League-Millionen in erster Linie genutzt werden, um die entstandenen Löcher zu stopfen. Finanzchef Stephan Schippers hatte deshalb in dieser Woche bereits angekündigt, in diesem Sommer kein Geld für Ablösesummen ausgeben zu wollen.

Die bereits feststehenden Abgänge von Raffael, Fabian Johnson und Tobias Strobl sollen dennoch kompensiert werden. Sportchef Max Eberl hatte berichtet, an «kreativen Lösungen» arbeiten zu wollen. Denkbar sind etwa Leihgeschäfte mit Kaufoptionen oder ablösefreie Transfers.

Der Verkauf von international begehrten Leistungsträgern wie Denis Zakaria oder Alassane Plea, um damit Spielraum für kostspieligere Transfers zu erlangen, steht laut Eberl derzeit nicht zur Debatte.

Am Borussia-Park war das Club-Gelände in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut worden. Neben einem größeren Trainingsgelände existieren inzwischen am Stadion ein eigenes Hotel, ein interaktives Vereins-Museum sowie ein Reha-Zentrum mit Arztpraxen. Der Bau eines Profi-Leistungszentrums soll das nächste Projekt sein.