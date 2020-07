19-Jähriger bei Streit schwer am Kopf verletzt: Festnahme

Troisdorf (dpa/lnw) - Bei einem Streit in Troisdorf ist ein 19-Jähriger schwer am Kopf verletzt worden. Ein 21-Jähriger wurde nach der Tat vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er sei bereits polizeibekannt.