«Spiegel»: Ermittlungen gegen Terror-Verdächtigen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein wegen Terrorverdachts verhafteter ehemaliger Verwaltungsmitarbeiter der Polizei Hamm hatte laut «Spiegel» auch größere Mengen an Marihuana in seiner Wohnung gelagert. Nun werde auch wegen Drogenbesitzes gegen den Mann ermittelt, berichtete das Nachrichtenmagazin am Freitag vorab. Zudem gebe es ein Verfahren gegen den Mann, weil er seine Frau und deren erwachsene Tochter heimlich im Bad gefilmt haben soll.

Von dpa