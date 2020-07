Trainer Bosz: Alle niederländische Vorgänger gewannen

Berlin (dpa) - Trainer Peter Bosz von Bayer Leverkusen könnte im Endspiel um den DFB-Pokal am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) eine niederländische Tradition fortsetzen. Alle seine drei Landsmänner auf der Trainerbank gewannen bisher ihre Finals: Rinus Michels 1983 mit dem 1. FC Köln, Huub Stevens 2001 und 2002 mit dem FC Schalke 04 und Louis van Gaal 2010 mit dem FC Bayern München. «Die Trainer, die genannt sind, sind in Holland große Namen», sagte Bosz: «Es wäre super, wenn mein Name in dieser Reihe stehen würde.»

Von dpa