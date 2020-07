Beach-Liga in Düsseldorf ab sofort wieder mit Zuschauern

Düsseldorf (dpa) - In der neuen Beach-Liga sind von sofort an wieder Zuschauer zugelassen. Wie der Veranstalter am Freitag mitteilte, habe das Hygienekonzept überzeugt. Zu den Spielen der deutschen Beach-Volleyball-Meisterschaft dürfen künftig bis zu 100 Menschen auf das Veranstaltungsgelände. Die ersten Wochen der Veranstaltung, die noch bis zum 12. Juli geht, waren nur online übertragen worden.