Frankfurt/Main (dpa) - Wegen der Corona-Krise erhalten die Pokal-Finalisten FC Bayern München und Bayer Leverkusen vom Deutschen Fußball-Bund weniger Geld als ursprünglich geplant. «Wir zahlen nur Beteiligungen an den Vermarktungserlösen aus», sagte DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge am Freitag in Frankfurt bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2019.

Von dpa