Düsseldorf (dpa/lnw) - In Düsseldorf wollen mehrere Tausend Biker am Samstag gegen ein generelles Fahrverbot für Motorräder an bestimmten Tagen demonstrieren. Etwa 3000 Teilnehmer würden erwartet, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Eine Privatperson habe die stationäre Kundgebung für den frühen Nachmittag angemeldet.

Von dpa