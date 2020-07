6-Jähriger zündet Bettdecke an: Wohnung unbewohnbar

Lennestadt (dpa/lnw) - Beim Spielen mit einem Feuerzeug hat ein Sechsjähriger am Freitag in Lennestadt die Wohnung seiner Familie in Brand gesetzt. Nach Angaben der Polizei hatte der Junge eine Bettdecke in dem Zweifamilienhaus angezündet. Aus dem Kinderzimmer breitete sich das Feuer auf andere Räume aus. Die Mutter (33) und ihre drei kleinen Kindern konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Kripo hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen. Die Wohnung ist unbewohnbar. Zur Schadenshöhe konnten die Ermittler noch keine Angaben machen.

