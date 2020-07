Südlohn-Oeding (dpa/lnw) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 70 in Südlohn ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitagabend mit. An dem Unfall an der Einmündung zur K14 seien zwei Radfahrer und ein Auto beteiligt gewesen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.

Von dpa