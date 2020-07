Keine Telgter Wallfahrt: Alternative für Gläubige

So wollen sich Mitglieder der rund 25 Wallfahrtsvereine aus dem Osnabrücker Land am kommenden Samstag um 10.30 Uhr unter Wahrung der Abstandsregeln an Wegkreuzen oder Klausen in ihren Gemeinden für eine Andacht und eine Predigt treffen. «Damit sind wir dann zumindest gedanklich miteinander verbunden», sagte Schomaker .

Spätestens, als im Frühjahr Großveranstaltungen mit 1000 Menschen verboten wurden, sei den Machern klar gewesen, dass es dieses Jahr keine Wallfahrt geben könne, sagte Schomaker. «Das hat uns schwer getroffen.» Im vergangenen Jahr pilgerten insgesamt mehr als 8000 Menschen aus ganz Deutschland die rund 45 Kilometer lange Strecke von Osnabrück nach Telgte.

Eine Tradition der Wallfahrt bleibe bestehen, sagte Schomaker: Jedes Jahr werden Gebetsanliegen nach Telgte mitgenommen und dem Gnadenbild in der dortigen Kapelle anvertraut. In diesem Jahr haben die Wallfahrtsvereine die Anliegen gesammelt, sie sollen in Buchform an dem Samstag nach Telgte gebracht werden. Auch Bischof Franz-Josef Bode wird eine Predigt halten, im Livestream aus dem Osnabrücker Dom am Sonntag.