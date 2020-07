Nach Unfall entschuldigt und geflohen

Werne (dpa/lnw) - Ein Mann hat in Werne nach einem Autounfall eine Verletzte auf den Arm geküsst und ist dann vom Unfallort geflohen. Am Freitagabend fuhr eine 56-Jährige bei grüner Ampel mit ihrem Auto auf eine Kreuzung und kollidierte dort mit dem Auto des Mannes, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Leichtverletzte habe ein Warndreieck aufgestellt, während der Mann ihr Auto von der Fahrbahn geschoben habe. Dann habe er sich entschuldigt, den verletzten Arm der 56-Jährigen geküsst - und sei ohne sein Auto geflohen. Die Polizei fahndete nach dem Mann. Es entstand laut Mitteilung ein Sachschaden von geschätzt 10 000 Euro.

Von dpa