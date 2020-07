Duisburg verpasst Aufstieg: Platz fünf nach 4:0-Sieg

Duisburg (dpa/lnw) - Der MSV Duisburg hat die anvisierte Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht gewann am Samstag zwar ihr Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching mit 4:0 (1:0), musste sich zum Saisonabschluss in der 3. Liga aber mit dem fünften Tabellenplatz begnügen und kletterte nicht mehr zurück in die Aufstiegszone. Im Fernduell mit dem FC Ingolstadt (2:0 bei 1860 München) hofften die Duisburger vergeblich auf einen Patzer des Konkurrenten.

Von dpa