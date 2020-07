Feuerwehr rettet 19-Jährige aus Felsspalte im Steinbruch

Hagen (dpa/lnw) - Eine 19-jährige Frau ist am Samstag in Hagen von der Feuerwehr aus einer Felsspalte im Hohenlimburger Steinbruch gerettet worden. Die Frau sei vermutlich bei der Suche nach einem verlorenen Beutel abgerutscht und in die Felsspalte gestürzt, berichtete die Polizei. Zum Glück hatte sie ihr Handy dabei und konnte Hilfe herbeirufen. Mit Hilfe einer Drehleiter sei die 19-Jährige dann von der Feuerwehr aus einer Höhe von rund 25 Metern gerettet worden. Sie habe den Unfall «augenscheinlich unverletzt» überstanden, sei aber zur Gesundheitsüberprüfung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Von dpa