17-Jähriger schwer verletzt: Mordkommission ermittelt

Attendorn (dpa/lnw) - Ein 17-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in Attendorn (Kreis Olpe) durch einen Stich schwer verletzt worden. Nach einer Notoperation sei sein Zustand stabil, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Samstag mit. Ein Verdächtiger wurde nach Hinweisen festgenommen, aber noch am Samstag wieder entlassen. Die Tatvorwürfe hätten sich nicht konkretisieren lassen, hieß es zur Begründung.

Von dpa