Bayern gewinnt Double: 4:2 im Pokalfinale gegen Leverkusen

Die Finalniederlage bedeutete für Bayer den neunten zweiten Platz seit dem letzten Titelgewinn beim Pokalsieg 1993. Der Elf von Trainer Peter Bosz bleibt die Chance auf einen Titel beim Europa-League-Turnier in Nordrhein-Westfalen im August. Für die Münchner geht es dann in der Champions League mit dem Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea weiter. Das Finale der Königsklasse findet am 23. August in Lissabon statt.