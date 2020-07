Düsseldorfs Torhüter Wiesner wechselt in U23-Kader

Düsseldorf (dpa) - Torhüter Tim Wiesner wechselt bei Fortuna Düsseldorf vom Profi- in den U23-Kader. Wie der Absteiger aus der Fußball-Bundesliga am Sonntag mitteilte, hat der 23-Jährige einen neuen Einjahresvertrag für die Regionalliga-Mannschaft unterschrieben. Wiesner war seit 2015 Bestandteil des Profiteams, hatte in den letzten Jahren allerdings häufig mit Verletzungen zu kämpfen. Sein Profivertrag war am 30. Juni ausgelaufen.

Von dpa