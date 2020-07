Das «Düsseldorf Masters» wurde im Juni von Bundestrainer Jörg Roßkopf eingeführt, um seinen Spielern während der Corona-Pandemie eine Wettkampf-Praxis zu verschaffen. Seitdem findet das Turnier an zwei Tagen jeder Woche mit deutschen Topspielern, Junioren-Nationalspielern und auch ausländischen Profis statt, die in der deutschen Bundesliga spielen. Am Samstag und Sonntag waren zum ersten Mal die Frauen dran.