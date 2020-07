Beamte hatten am Samstagmorgen gegen 2.45 Uhr im Bereich des Südwalls aufheulende Motoren gehört. Kurz darauf rasten zwei Autos mit rund 100 Stundenkilometern an ihnen vorbei. Bei der Verfolgung beobachteten die Beamten noch heftige Bremsmanöver vor einem stationären Blitzer und mehrfache Fahrstreifenwechsel, bevor sie einen der Wagen stoppen konnten. Dem 31-Jährigen droht nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen.