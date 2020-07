Flucht vor Polizei endet mit Unfall

Köln (dpa/lnw) - Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometern ist ein Fahranfänger in Köln durch den Gegenverkehr gerast, um einer Polizeikontrolle zu entkommen. Der gefährliche Fluchtversuch endete für den 18-Jährigen mit einem Unfall, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Am Ebertplatz prallte sein Wagen mit einem Streifenwagen und einem Mannschaftswagen der Polizei zusammen. Dabei wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Die vier Insassen des Autos im Alter zwischen 17 und 21 Jahren blieben unverletzt.

Von dpa