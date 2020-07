Politik: Bodycams auch für Ordnungskräfte der NRW-Kommunen

«In Corona-Zeiten hat sich gezeigt, vor welchen Herausforderungen auch die kommunalen Ordnungsdienste stehen», sagte der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Christos Katzidis. Auch die Ordnungshüter der Städte stießen wie die Polizisten immer häufiger auf aggressiven Widerstand.

Die Ordnungskräfte seien für die Gefahrenabwehr in Nordrhein-Westfalen primär verantwortlich und oft die Ersten an einem Einsatzort. «Es ist unsere Pflicht als Gesetzgeber, diejenigen zu schützen, die uns schützen - und zwar alle», so Katzidis. Das Land hatte im vergangenen Jahr damit begonnen, die Polizei mit 9000 Bodycams auszustatten.