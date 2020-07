Rheinmetall erhält 250-Millionen-Euro-Auftrag aus China

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hat in China einen Großauftrag zur Produktion von elektrischen Vakuumpumpen erhalten. Ein internationaler Automobilhersteller habe eine entsprechende Bestellung für 250 Millionen Euro abgegeben, teilte das Unternehmen am Montag in Düsseldorf mit. Die Anlaufphase der Produktion habe bereits im vergangenen Jahr begonnen, hieß es weiter.

Von dpa