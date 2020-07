NRW will TV-Branche mit weiteren Absicherungen helfen

Köln/Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen will seine von der Corona-Pandemie hart getroffene Fernseh-Branche mit weiteren Absicherungen wieder ins Laufen bringen. Die Landesregierung werbe dafür, den von der Bundesregierung angekündigten Ausfallfonds für Kinofilme und High-End-Serien auch auf Fernsehproduktionen auszuweiten, sagte der für Medien zuständige Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski, am Montag in Köln. Sollte sich der Bund nicht dafür entscheiden können, werde das Land «selbst Sorge tragen». NRW werde in jedem Fall 10 Millionen Euro mobilisieren.

Von dpa