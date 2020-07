Oberhausen (dpa/lnw) - Die millionenschwere Sanierung des Gasometers in Oberhausen läuft nach Zeitplan. Bis Ende des Jahres soll der stillgelegte Gasbehälter einen neuen Korrosionsschutz bekommen. In einem aufwendigen Verfahren wird derzeit die alte Farbe abgetragen und mit neuem Außenanstrich versehen, hieß es am Montag in einer Mitteilung.

Von dpa