Kölner Toilettenpapier Ausstellungsstück in Leipziger Museum

Köln (dpa/lnw) - Durch die Corona-Krise ist eine Rolle Toilettenpapier aus dem Schaufenster einer Kölner Goldschmiedin jetzt ein Fall fürs Museum: Zu sehen ist die Papierrolle - mitsamt eines handgefertigten Goldrings - in der Wechselausstellung «Purer Luxus» des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig. Wie ein Sprecher am Montag sagte, setzt sich die Schau unter anderem mit der Frage auseinander, was in der Corona-Krise ungeahnt zu Luxus geworden sei: «Dazu zählte bekanntlich zeitweise auch Toilettenpapier.»

Von dpa