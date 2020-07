Handball-Bundesligist Minden verpflichtet Pehlivan

Minden (dpa) - Handball-Bundesligist GWD Minden hat Doruk Pehlivan verpflichtet. Wie die Ostwestfalen am Montag mitteilten, wurde der 21 Jahre alte Türke für zwei Jahre vom polnischen Serienmeister PGE VIVE Kielce ausgeliehen. Er soll Marian Michalczik im linken Rückraum ersetzen, der in der kommenden Saison für die Füchse Berlin spielt. «Doruk erfüllt vieles von dem, was wir uns von dem neuen Spieler auf der halblinken Position erwünscht haben. Er ist ein unglaubliches Talent, besitzt große Stärken in Angriff und Abwehr und hat enormes Potenzial», sagte GWD-Geschäftsführer Frank von Behren.

Von dpa