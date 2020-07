Preußen Münster mit weiteren Einsprüchen bei DFB gescheitert

Zudem wies das Sportgericht des DFB am Montag zwei Einsprüche der Westfalen gegen Spielwertungen als nicht begründet zurück. Damit bleiben die 0:1-Niederlagen beim Chemnitzer FC am 16. Juni und bei Eintracht Braunschweig am 20. Juni bestehen. Derzeit läuft auch noch ein Einspruch von Preußen Münster gegen das 0:3 gegen den SV Meppen. Damit war am vorigen Mittwoch der Abstieg besiegelt worden.

Die Preußen hatten sich gegen den Wiederbeginn der 3. Liga nach der Corona-Pause ausgesprochen und beklagt, andere Teams hätten früher wieder normal trainieren dürfen.