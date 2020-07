Unfall: Zwei Erwachsene schwer, vier Kinder leicht verletzt

Erkrath (dpa/lnw) - Ein Rentner ist mit seinem Auto in Erkrath bei Düsseldorf in einen anderen Wagen gefahren und hat dessen Fahrerin und sich selbst schwer sowie die Kinder der Frau leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte der 76-Jährige am Montagnachmittag übersehen, dass der Wagen der 31 Jahre alten Fahrerin vor ihm warten musste. Er fuhr ohne zu bremsen auf ihr Auto auf, wie die Beamten am Dienstagmorgen mitteilten.

Von dpa