Wolfgang Clement feiert seinen 80. Geburtstag

Bonn (dpa) - Der frühere nordrhein-westfälische Ministerpräsident und Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement feiert am Dienstag (7. Juli) seinen 80. Geburtstag. «Wolfgang Clement hat politisch viel bewegt, in Nordrhein-Westfalen ebenso wie auf Bundesebene», sagte der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder der Deutschen Presse-Agentur. «Ich habe es ihm hoch angerechnet, dass er im Jahr 2002 das Amt des Ministerpräsidenten aufgegeben und in meinem Kabinett den Posten des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit angenommen hat.»

Von dpa