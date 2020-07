Musikprogramm JeKits für Grundschüler nun coronatauglich

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Musikprogramm JeKits, an dem landesweit 80.000 Grundschüler teilnehmen, soll im nächsten Jahr auch unter Corona-Bedingungen stattfinden können. Unter anderem sei nun digitaler Fernunterricht möglich und es gebe keine Mindestteilnehmerzahl für die Kurse, teilte das Landeskulturministerium am Dienstag in Düsseldorf mit. JeKits («Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen») ermöglicht Grundschülern das Kennenlernen von Musikinstrumenten sowie Tanzen und Singen. Dazu kommen Lehrer aus Musikschulen in die einzelnen Klassen.

Von dpa