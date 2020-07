Verträge für Duisburger Talente Ghindovean und Sabanci

Duisburg (dpa/lnw) - Der MSV Duisburg hat zwei Talente weiter an sich gebunden. Wie der Fußball-Drittligist am Dienstag mitteilte, erhielt Darius Ghindovean seinen ersten Profivertrag. Der 18 Jahre alte rumänische U19-Nationalspieler hatte während der vergangenen, abgebrochenen Saison bei den A-Junioren des MSV 15 Scorerpunkte (sechs Treffer, neun Assists) gesammelt. Am 34. Spieltag stand er beim 0:0 gegen Hansa Rostock erstmals und überraschend bei den Profis in der Startelf.

Von dpa