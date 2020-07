Sachsen erwägt Fußballspiele mit Fans: Skepsis aus NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Vorstoß aus Sachsen, ab September eventuell wieder Fans in Fußballstadien zuzulassen, stößt auf Skepsis in der nordrhein-westfälischen Politik: «Eine Bundesliga, in der Zuschauer bezahlen, aber nicht Rufen und Singen dürfen, kann ich mir in NRW nicht vorstellen», twitterte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Dienstag. Er bezog sich auf Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD), die gesagt hatte, Rufen, Singen und Schreien sollten bei einer Rückkehr der Fans im Stadion möglichst vermieden werden.

Von dpa