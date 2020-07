Ex-Bremer Borowka: Kohfeldt «nicht der richtige Trainer»

« Florian Kohfeldt ist einfach nicht der richtige Trainer. Durch ihn sind fast alle Spieler schlechter geworden», sagte der ehemalige Bundesliga-Profi von Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen . «Am Ende kann er sich bei Fortuna Düsseldorf bedanken, dass die sich von Friedhelm Funkel getrennt haben. Mit Funkel wäre Fortuna definitiv nicht abgestiegen», sagte Borowka , denn «der ist so abgezockt, der hätte nicht so oft die Punkte noch in den Schlussminuten hergegeben.»

Am letzten Spieltag hatte Düsseldorf bei Union Berlin verloren. Weil Werder zeitgleich gegen den 1. FC Köln gewann, stieg Fortuna ab und Bremen rettete sich in die Relegation. Dort setzte sich der Bundesliga-16. gegen den Zweitliga-Dritten 1. FC Heidenheim durch.

Mit den Bremern gewann der frühere Abwehrspieler Borowka 1988 und 1993 die deutsche Meisterschaft und 1993 den Europapokal der Pokalsieger. Zudem holte er zweimal den DFB-Pokal (1991 und 1994).