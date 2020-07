Wie die Polizei berichtet, kam es am Dienstag auf der Freckenhorster Straße zu dem Unfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Ein 18-jähriger Warendorfer fuhr mit seinem Renault auf der Freckenhorster Straße in Richtung Stadtmitte. Er wollte noch vor der Einmündung zur B 64 nach rechts auf ein Tankstellengelände abbiegen. Dabei übersah er einen parallel in gleicher Richtung zu ihm fahrenden 87-jährigen Radfahrer. Der 87-jährige Warendorfer stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich dabei schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung von einem Rettungswagen in ein nahes Krankenhaus gebracht.