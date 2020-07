Düsseldorf (dpa/lnw) - Wohnungen in NRW sind im Schnitt 90,5 Quadratmeter groß. Das teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch mit Bezug auf Zahlen von Ende 2019 mit. Im bevölkerungsreichsten Bundesland gab es demnach 9,06 Millionen Wohnungen. Ein Plus von 0,5 Prozent im Vergleich zu 2018 und ein Anstieg um 4,0 Prozent im Vergleich zu 2010.

Von dpa