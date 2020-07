Kabelbrand durch Unkrautbekämpfung: Schwebebahn steht still

Wuppertal (dpa/lnw) - Unkrautbekämpfung mit weitreichenden Folgen: Bei Arbeiten mit einem Gasbrenner ist ein Kabel der Wuppertaler Schwebebahn angezündet und der Betrieb stundenlang lahmgelegt worden. Zehn Schwebebahnen mussten am Mittwoch auf der gut 13 Kilometer langen Strecke in den Bahnhöfen eine fünfstündige Zwangspause einlegen. Das Netzwerk sei ausgefallen und es habe keinen Funkkontakt zu den Wagen mehr gegeben, sagte ein Sprecher. Das Kabel sei zuvor versehentlich bei den Arbeiten in Brand geraten.