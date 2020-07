Dritter Verdächtiger nach Schüssen auf Autofahrer gefasst

Bonn (dpa/lnw) - Mehrere Wochen nach Schüssen auf einen Autofahrer in Bonn hat die Polizei einen dritten Tatverdächtigen gefasst. Nach dem 29-Jährigen war mit Haftbefehl gesucht worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erkannten zwei Beamte am Mittwochabend in ihrer Freizeit den Mann in Erftstadt und nahmen ihn auf einem Parkplatz fest. Der 29-Jährige sollte in eine Justizvollzugsanstalt kommen.

Von dpa