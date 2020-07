Walter-Borjans will nicht für den Bundestag kandidieren

Berlin (dpa) - Der SPD-Parteivorsitzende Norbert Walter-Borjans will auf eine Kandidatur bei der Bundestagswahl 2021 verzichten. «Ich werde mich auf die Arbeit als Parteivorsitzender konzentrieren», sagte der frühere NRW-Finanzminister am Mittwochabend dem WDR. Er wolle nicht bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr kandidieren. Auf Twitter schrieb Walter-Borjans dazu: «Wir müssen raus aus dem «Das macht man so.» Ich will das Profil der SPD schärfen und nicht aus Koalitionen heraus argumentieren.»