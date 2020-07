Nach Schüssen in Köln: Führende «Bandidos» angeklagt

Köln/Hagen (dpa/lnw) - Nach Auseinandersetzungen unter Rockern in Köln hat die Staatsanwaltschaft Hagen mehrere mutmaßliche Führungsmitglieder der «Bandidos» angeklagt - unter anderem wegen versuchten Mordes. Vier der Männer sollen Anfang 2019 in Köln auf einen von Mitgliedern der rivalisierenden «Hells Angels» besuchten Spielsalon geschossen haben, sagte ein Sprecher des Hagener Landgerichts am Donnerstag. Verletzt wurde niemand. Ein fünfter Mann, ein 38-Jähriger, soll zu der Tat angestiftet haben und gilt als Mittäter. Zudem sind noch vier weitere «Bandidos» angeklagt. Zuvor hatte «Focus Online» berichtet.