Köln (dpa/lnw) - In Berlin tobt eine Debatte um die Umbenennung der U-Bahn-Station Mohrenstraße - nun flammt eine ähnliche Diskussion auch in Köln auf. Der Grund: Auch die Stadt am Rhein hat eine Mohrenstraße, einen Straßenzug mitten in der City. Der SPD-Ortsverein der Kölner Südstadt möchte diese nun umbenennen.

Von dpa