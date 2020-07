Lagerhalle von Gerüstbaufirma abgebrannt

Wuppertal (dpa/lnw) - In der Nacht zu Freitag ist in Wuppertal die Lagerhalle einer Gerüstbaufirma abgebrannt. Während des Einsatzes der Feuerwehr ereigneten sich aus zunächst unklarer Ursache kleine Explosionen, wie die Einsatzkräfte berichteten. In der Halle waren Gerüstbauteile, zwei Stapler und ein kleiner Lkw. Der Brand war am frühen Morgen unter Kontrolle. Die Polizei ermittelt nun, weshalb es zu dem Feuer kam und wie hoch der Sachschaden ist.

Von dpa