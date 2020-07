Gericht: DKP muss Unterschriften für Kommunalwahl einreichen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) ist vor dem Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen mit einem Antrag zur Kommunalwahl am 13. September gescheitert. Der Bezirksverband Ruhr-Westfalen wollte per einstweiliger Anordnung erreichen, dass er wegen der Corona-Pandemie keine Unterstützungsunterschriften einreichen muss. Das lehnten die Verfassungsrichter ab, wie der Gerichtshof am Freitag mitteilte (Az.: VerfGH 88/20, Beschluss vom 7. Juli 2020).

Von dpa