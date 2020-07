Schleswig-Holstein öffnet sich für Ex-Risikogebiet Gütersloh

Wer sich in dem Kreis in der Zeit aufhielt, in der dieser als Risikogebiet eingestuft war, durfte bisher weiterhin nur mit negativem Testergebnis in das nördlichste Bundesland einreisen oder musste unverzüglich in Quarantäne. Erst 14 Tage nach dem letztmaligen Aufenthalt in einem Risikogebiet griff die Vorschrift nicht mehr. Im Kreis Gütersloh war die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen zuletzt deutlich unter den Grenzwert von 50 je 100 000 Einwohner gesunken. Nunmehr hat Schleswig-Holstein seinen Umgang mit Einreisenden aus Risikogebieten flexibilisiert.