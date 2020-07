Dramatische Rettungsaktion: Frau stirbt nach Zusammenbruch

Bochum (dpa/lnw) - Nach einer dramatischen Rettungsaktion auf unwegsamem Gelände ist eine junge Frau in Bochum gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war die 22-Jährige, die mit zwei Männern im Alter von 21 und 22 Jahren auf dem Brachgelände nahe dem Westpark in Bochum unterwegs war, in der Nacht zum Sonntag plötzlich zusammengebrochen. Einer der Männer habe den Notruf gewählt, den genauen Aufenthaltsort aber nicht nennen können, sagte ein Sprecher. Neben mehreren Streifenwagen und Feuerwehrkräften war auch ein Polizeihubschrauber bei der Suche zum Einsatz gekommen.

Von dpa