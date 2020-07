Ein Toter und zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Erftstadt (dpa/lnw) - Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf der Bundesstraße 265 ist ein Mann gestorben, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war eine 22-Jährige am Samstagabend auf der Straße zwischen Lechenich und Erp (Rhein-Erft-Kreis) aus ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei frontal mit dem Auto eines 65-Jährigen und seiner Beifahrerin zusammengestoßen. Der Mann starb noch am Unfallort, die 22-Jährige sowie die 60-jährige Beifahrerin des Mannes wurden mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von circa 32 000 Euro.

Von dpa