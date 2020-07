Radunfälle in Düren - teilweise schwere Kopfverletzungen

Ein weiterer Radfahrer war laut Polizei am Samstagmittag bei einem Ausweichmanöver auf einem kombinierten Rad-/Gehweg in Jülich gegen ein geparktes Auto geprallt und hatte sich dabei am Kopf verletzt. Der 16-Jährige wurde ambulant behandelt.

In Inden ist ein 34-jähriger Radfahrer nach Angaben der Polizei am späten Samstagnachmittag nach seiner Geburtstagsfeier in einer Linkskurve gestürzt und hat sich dabei ebenfalls Kopfverletzungen zugezogen. Der Mann wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Bei einem ersten Alkoholtest seien 1,4 Promille in der Atemluft festgestellt worden, teilte die Polizei mit. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Alle drei Radfahrer trugen laut Polizei keinen Schutzhelm.