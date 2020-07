Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Mann eine Straße in Gescher mit seinem Rollator überqueren wollen, als er im Bereich einer Mittelinsel mit dem Radlader eines 26-Jährigen zusammenstieß.

Bei dem Unfall am Samstagmorgen verletzte sich der 83-Jährige schwer an den Beinen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.