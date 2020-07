Kradfahrer stirbt nach Sturz in Meschede

Meschede (dpa/lnw) - Weil er die Kontrolle über sein Motorrad verloren hat, ist ein 29-Jähriger im sauerländischen Meschede tödlich gestürzt. Der Mann wurde bei dem Unfall am späten Sonntagnachmittag in einen Wald neben der Straße geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Der Kradfahrer starb noch am Unfallort.