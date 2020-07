Zweitligist VfL Bochum setzt Dauerkartenverkauf aus

Bochum (dpa) - Fußball-Zweitligist VfL Bochum setzt den Dauerkartenverkauf für die kommende Saison bis auf Weiteres aus. «Aufgrund der unklaren Situation wissen wir noch nicht, was wir unseren Fans im September anbieten können», sagte Bochums Organisationsdirektor Knut Keymer in einer Club-Mitteilung am Montag. Die Reservierung von gut 7000 VfL-Anhängern bliebe aber bestehen, bis wieder Fußballspiele «ohne jegliche Auflagen regulär stattfinden» könnten.

Von dpa