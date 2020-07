Prügelei um Ballpumpe: Männer schlagen sich auf Fußballplatz

Hennef (dpa/lnw) - Ein Streit um eine Ballpumpe ist auf einem Sportplatz in Hennef bei Bonn in eine wüste Schlägerei mit mehreren Verletzten ausgeartet. 19 Männer im Alter von 20 bis 31 Jahren, die dort in mehreren Gruppen Fußball spielten, hätten sich erst gezofft und schließlich wild geprügelt, teilte die Polizei am Montag mit. Als die alarmierten Polizeikräfte am Sonntagmittag eintrafen, hatte sich die Lage schon wieder beruhigt. Mehrere Männer trugen demnach leichte Verletzungen davon, mussten aber nicht weiter medizinisch versorgt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen die Beteiligten.

Von dpa