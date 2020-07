Kartellamt: Rhenus darf Deutsche Binnenreederei übernehmen

Bonn (dpa) - Der Logistikdienstleister Rhenus darf die Deutsche Binnenreederei übernehmen. Das Bundeskartellamt erteilte dafür die nötige Freigabe, wie die Behörde am Montag mitteilte. Die Reederei mit Sitz in Berlin transportiert Güter auf Binnenschiffen, vor allem in Nord- und Ostdeutschland. Rhenus, ein Tochterunternehmen der Rethmann-Gruppe, ist mit seinen Schiffen bislang vor allem auf dem Rhein unterwegs.

Von dpa